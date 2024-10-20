Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижегородской области в результате атаки дронов пострадали четыре человека

Никитин: четыре сотрудника пожарной части пострадали при атаке БПЛА на Дзержинск

close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Четыре человека пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нижегородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он рассказал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили несколько дронов над промышленной зоной в городе Дзержинске.

«По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промышленного предприятия, получили легкие осколочные ранения», — подчеркнул глава субъекта.

Никитин добавил, что врачи уже оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь. После этого их отпустили домой.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб, отметил губернатор. Другие подробности о ситуации в населенном пункте пока не поступали.

Утром 20 октября телеканал 360.ru со ссылкой на жителей Дзержинска сообщил, что в городе произошли несколько мощных взрывов. Как рассказали очевидцы, первые взрывы зафиксировали около 3:30 мск.

Ранее американские журналисты заявили, что Украина атакует РФ дронами собственного производства.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами