В Нижегородской области в результате атаки дронов пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нижегородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он рассказал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили несколько дронов над промышленной зоной в городе Дзержинске.

«По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промышленного предприятия, получили легкие осколочные ранения», — подчеркнул глава субъекта.

Никитин добавил, что врачи уже оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь. После этого их отпустили домой.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб, отметил губернатор. Другие подробности о ситуации в населенном пункте пока не поступали.

Утром 20 октября телеканал 360.ru со ссылкой на жителей Дзержинска сообщил, что в городе произошли несколько мощных взрывов. Как рассказали очевидцы, первые взрывы зафиксировали около 3:30 мск.

Ранее американские журналисты заявили, что Украина атакует РФ дронами собственного производства.