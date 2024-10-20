В Сербии пройдет акция «Бессмертный полк»

Шествие акции «Бессмертного полка» пройдет в столице Сербии в честь 80-летия освобождения во Второй мировой войне. Об этом заявила РИА Новости один из организаторов акции, представитель фонда «Бессмертный полк Сербия» Наталья Коцев.

«В 12.00 (13.00 по московскому времени — «Газета.Ru»), после возложения, участники шествия собираются у мемориала «Освободителям Белграда», и колонна «Бессмертного полка» пройдет по центральным улицам до площади Республики в центре», — рассказала представитель.

Коцев добавила, что в ходе акции в первых рядах движения ожидают зампреда Совета Федерации Константина Косачева, зампреда Госдумы Петра Толстого, а также посла России Александра Боцан-Харченко. Кроме того, прогнозируется массовое участие российских и сербских граждан.

Как рассказало агентство, правительство Сербии сообщило, что государственные празднования 80-летия освобождения пройдут в утренние часы на горе Авала под Белградом. Мероприятие начнется с возложения венков к памятнику павшим советским солдатам. По информации РИА, возглавит церемонию министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович.

Также участие в шествии примут представители минобороны Сербии, руководства посольств России, Белоруссии, а также Казахстана и Азербайджана. Затем состоится церемония возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда.

17 октября вице-премьер Сербии Александар Вулин назвал «антироссийскую истерию» проявлением фашизма. Соответствующее заявление он сделал на приеме по случаю 80-летия освобождения Белграда в ходе Второй мировой войны, который состоялся в посольстве балканской республики в Москве.

Ранее в Сербии назвали оскорблением отсутствие РФ на годовщине освобождения Аушвица.