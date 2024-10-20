Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сербии пройдет акция «Бессмертный полк»

РИА: «Бессмертный полк» пройдет в Сербии в честь 80-летия освобождения

close
Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Шествие акции «Бессмертного полка» пройдет в столице Сербии в честь 80-летия освобождения во Второй мировой войне. Об этом заявила РИА Новости один из организаторов акции, представитель фонда «Бессмертный полк Сербия» Наталья Коцев.

«В 12.00 (13.00 по московскому времени — «Газета.Ru»), после возложения, участники шествия собираются у мемориала «Освободителям Белграда», и колонна «Бессмертного полка» пройдет по центральным улицам до площади Республики в центре», — рассказала представитель.

Коцев добавила, что в ходе акции в первых рядах движения ожидают зампреда Совета Федерации Константина Косачева, зампреда Госдумы Петра Толстого, а также посла России Александра Боцан-Харченко. Кроме того, прогнозируется массовое участие российских и сербских граждан.

Как рассказало агентство, правительство Сербии сообщило, что государственные празднования 80-летия освобождения пройдут в утренние часы на горе Авала под Белградом. Мероприятие начнется с возложения венков к памятнику павшим советским солдатам. По информации РИА, возглавит церемонию министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович.

Также участие в шествии примут представители минобороны Сербии, руководства посольств России, Белоруссии, а также Казахстана и Азербайджана. Затем состоится церемония возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда.

17 октября вице-премьер Сербии Александар Вулин назвал «антироссийскую истерию» проявлением фашизма. Соответствующее заявление он сделал на приеме по случаю 80-летия освобождения Белграда в ходе Второй мировой войны, который состоялся в посольстве балканской республики в Москве.

Ранее в Сербии назвали оскорблением отсутствие РФ на годовщине освобождения Аушвица.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами