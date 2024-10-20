Россиянам посоветовали пять быстрых и сытных ужинов на осень

Осень — это время, когда особенно хочется тепла и уюта. После долгого рабочего дня, когда на улице холодно и сыро, особенно приятно вернуться домой и быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Андрей Лебедев, главный технолог сервиса PizzaSushiWok, поделился с «Газетой.Ru» лучшими рецептами для осеннего ужина.

«Курица в медово-горчичном соусе — прекрасный вариант для тех, кто любит сладко-острые сочетания. Для маринада смешайте мед, соевый соус, измельченный чеснок, оливковое масло, соль и перец. Оставьте в нем курицу на 15 минут, затем выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте в духовке при температуре 180°C около 25 минут, пока курица не станет золотистой. Чтобы курица получилась более сочной, можно накрыть противень фольгой на первые 15 минут запекания. Подавать лучше с отварными макаронами, рисом, гречкой или картофельным пюре», — рассказал он.

Отличным вариантом сезонного блюда с максимальным количеством витаминов станет лосось с овощами на пару. Быстрее всего приготовить его в мультиварке с функцией пара — на это уйдет около 10-15 минут, в зависимости от толщины кусков.

«Овощи можно добавить в пароварку одновременно с лососем или немного раньше. В отдельной миске смешайте лимонный сок, соевый соус, сахар, соль и перец. Полученной смесью полейте рыбу перед подачей для дополнительного аромата», — посоветовал эксперт.

Осень у многих ассоциируется с грибами, а ризотто — очень сытный способ насладиться их насыщенным вкусом. Используйте рис Арборио, Карнароли или Виалоне Нано — в этих сортах высокое содержание крахмала, что делает ризотто кремовым и нежным. Также возьмите пармезан или пекорино для более насыщенного вкуса. Постепенно добавляйте горячий бульон в рис, по одной порции за раз. Продолжайте добавлять бульон, пока рис не станет мягким. Добавьте свежие травы, такие как тимьян или розмарин, для особого аромата. Во время жарки можно также влить белое вино и дать ему выпариться.

«Паста с томатным соусом и тунцом придает много энергии благодаря углеводам, а также содержит много белка. Используйте консервированный тунец в собственном соку или в оливковом масле, но без лишних добавок. Для соуса лучше всего брать свежие помидоры или качественные консервированные. Если используете свежие — ошпарьте их кипятком и снимите кожицу, прежде чем резать на мелкие кубики. Когда томаты станут мягкими и начнут разваливаться в процессе тушения, добавьте тунец в сковороду и тушите его вместе с помидорами еще 5-7 минут, чтобы он впитал их аромат и вкус», — добавил эксперт.

Польза овощей в сочетании с вкусовыми нотками и приятной текстурой находится в запеченных овощах с сыром. Нарежьте все овощи крупными кусками примерно одного размера и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.

«Обязательно сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Запекать необходимо при температуре 180°C около 25 минут, пока овощи не станут мягкими и слегка золотистыми. Используйте твердые сыры, такие как пармезан, чеддер или гауда — они хорошо плавятся и придают блюду насыщенный вкус», — резюмировал технолог.

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