Доходы внештатных специалистов в 2024 году продолжают расти

Согласно данным сервиса для безопасных сделок с проектными исполнителями Solar Staff, в 2024 году (сравнение год к году: сентябрь 2023/2024) среднемесячный доход ряда специалистов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, в Solar Staff отмечают рост среднемесячных доходов у внештатных специалистов, работающих с разными видами контента, включая digital-контент: графические дизайнеры (на 8% до 59 тыс рублей), контент-менеджеры (на 16% до 54,6 тыс рублей), журналисты (на 40% до 57 тыс рублей), редакторы (на 26%, до 67,7 тыс рублей).

Кроме того, активный рост наблюдается в IT-сфере. Больше всего среднемесячный доход вырос у программистов – на 30% и составил 149 тыс рублей. Одна из причин постоянного увеличения доходов у ИТ-специалистов – их высокая востребованность в условиях цифровизации экономики, увеличения объемов IT-проектов, а также конкуренции за кадры среди компаний. Это продолжающийся тренд, который укрепляется на рынке.

«Рост доходов digital-специалистов напрямую связан с ускоренным развитием технологий и усложнением задач, с которыми сталкиваются компании. Сегодня бизнесу требуются не просто базовые навыки, а глубокая экспертиза для внедрения сложных решений и поддержания конкурентоспособности. В некоторых случаях внештатные специалисты могут быстрее и более гибко закрывать задачи бизнеса, что также способствует увеличению спроса и росту их вознаграждений» – объяснил Владимир Корицкий, генеральный директор Solar Staff.

Чаще всего за услугами проектных исполнителей обращаются бизнесы из сегментов маркетинга и рекламы, электронной коммерции и ритейла и ИТ (включая EdTech, FinTech и онлайн-сервисы), где особенно важно оперативно решать проектные задачи и адаптироваться к изменениям рынка.

Отмечается рост среднемесячных доходов и у ряда других digital-специалистов: на 7% у дизайнеров (до 59,7 тыс рублей), на 6% у проджект-менеджеров (до 120 тыс рублей), на 16% у копирайтеров (до 43,3 тыс рублей), на 11% у менеджеров по маркетингу (до 100 тыс рублей), на 26% у аналитиков (до 102,6 тыс рублей).

Также в Solar Staff проанализировали географию исполнителей, с которыми работают российские компании. Бизнес чаще всего нанимает внештатных сотрудников из РФ, однако в топе также страны ближнего зарубежья – Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, а также Грузия и Армения. Кроме того, российский бизнес также работает с исполнителями из Сербии, Португалии, Испании, Германии и ряда других европейских стран. Хотя их доля гораздо меньше, чем исполнителей из России и СНГ.

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