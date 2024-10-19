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В Ингушетии полицейские изъяли у местных жителей несколько сотен боеприпасов

МВД: у жителей Ингушетии изъяли взрывное устройство и сотни боеприпасов

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Global Look Press

Сотрудники полиции изъяли несколько сотен боеприпасов и взрывное устройство у четверых жителей Ингушетии. Об этом сообщает республиканское ГУ МВД РФ.

По данным ведомства, в Назрани, Магасе и Экажеве были обнаружены и изъяты три боеприпаса, самодельное взрывное устройство и 427 боеприпасов различного калибра к огнестрельному оружию.

Правоохранители задержали злоумышленников и возбудили в отношении них уголовные дела по факту незаконного приобретения, передачи, сбыта и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

16 октября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 22-летнего жителя Курска, который через интернет продавал боеприпасы, найденные в приграничном районе. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия.

В сентябре сотрудники ФСБ задержали 20 подпольных оружейников в девяти регионах России. Были разгромлены шесть мастерских, где нелегально делали оружие на продажу. Изъяты десятки единиц российского и импортного огнестрельного оружия, а также тысячи патронов и пять глушителей.

Ранее в Мытищах несовершеннолетнего студента задержали за покупку боевых патронов.

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