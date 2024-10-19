Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Страны G7 намерены помогать Киеву в краткосрочной и долгосрочной перспективе

Минобороны G7 намерены продолжать оказывать помощь Украине, включая военную

close
Hannes P Albert/Global Look Press

Министры обороны стран «Большой семерки» (G7) подтвердили свои планы по продолжению поддержки Украины, включая военные меры, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Об этом говорится в заявлении, сделанном по итогам их встречи в Неаполе, пишет РИА Новости.

«Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – говорится в коммюнике.

В документе также отмечается, что страны «Большой семерки» поддерживают стремление Украины к полной интеграции в евроатлантические структуры, в частности, к вступлению в НАТО.

В сентябре министры иностранных дел стран «Большой семерки» во время встречи в Нью-Йорке пообещали продолжать оказывать санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине. Главы МИД G7 выразили готовность расширять уже существующий пакет санкций и экономических мер против Москвы, говорится в тексте.

Ранее в США раскрыли подробности о новом пакете военной помощи Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами