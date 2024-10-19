Страны G7 намерены помогать Киеву в краткосрочной и долгосрочной перспективе

Министры обороны стран «Большой семерки» (G7) подтвердили свои планы по продолжению поддержки Украины, включая военные меры, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Об этом говорится в заявлении, сделанном по итогам их встречи в Неаполе, пишет РИА Новости.

«Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – говорится в коммюнике.

В документе также отмечается, что страны «Большой семерки» поддерживают стремление Украины к полной интеграции в евроатлантические структуры, в частности, к вступлению в НАТО.

В сентябре министры иностранных дел стран «Большой семерки» во время встречи в Нью-Йорке пообещали продолжать оказывать санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине. Главы МИД G7 выразили готовность расширять уже существующий пакет санкций и экономических мер против Москвы, говорится в тексте.

Ранее в США раскрыли подробности о новом пакете военной помощи Украине.