Курировать минкультуры Омской области будет экс-боец ММА Колесник

Курированием министерства культуры Омской области займется бывший боец ММА Иван Колесник. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в Telegram-канале.

Выпускник Академии МВД получил назначение на должность заместителя председателя правительства региона. Его основные обязанности будут связаны с управлением сферами спорта, культуры и образования. Ранее Колесник занимал пост министра спорта Омской области в течение почти одного года.

Прежде чем перейти в политику, он работал директором школы единоборств «Шторм». Весной 2022 года, находясь на посту министра, Колесник оказался в центре скандала, когда перед концертом группы «Би-2» в Омске он пришел на мероприятие и заявил, что концерт отменяется. Он объяснил свое решение тем, что музыканты отказались выступать на фоне баннера «Zа президента» и российского флага. При этом участник коллектива Андрей Звонков отметил, что согласно условиям договора, на сцене не должно было быть рекламных плакатов, а висевший в помещении баннер «мешал звуку и свету», подчеркнул гитарист. Он добавил, что было принято решение его завесить.

Ранее боец смешанных единоборств Джефф Монсон женился по мусульманскому обряду.