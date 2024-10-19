«Позиция удивительная»: адвокат заявил о повторной отмене дела об избиении пенсионера за слова о ЧВК

Прокуратура во второй раз отменила постановление о возбуждении дела из-за избиения 87-летнего пенсионера Дмитрия Гринчия в московском автобусе после слов о ЧВК. Об этом «Газете.Ru» сообщил его адвокат Оскар Черджиев, отметив, что стороне защиты пока не удалось ознакомиться с соответствующими документами.

«Почему отменяют, точно я не знаю. Нам так и не удалось получить письменного документа — постановления об отмене постановления о возбуждении дела. Причем это уже во второй раз. Дело возбуждено было сначала Басманным следственным отделом, прокуратура отменила, потом Бастрыкин дал указание и было возбуждено уже следственным комитетом по ЦАО. И во второй раз мы узнаем, что прокуратура отменила постановление о возбуждении дела. Я созвонился со следователем недели три назад, а потом неделю назад — хотел получить саму копию постановления, чтобы нам обжаловать. Но он сказал, что их руководство обжаловало самостоятельно в вышестоящую прокуратуру и, соответственно, сейчас дело истребовали туда. Пока у него нет возможности нам никаких документов предоставить», — сказал адвокат.

Черджиев предположил, что в прокуратуре «не видят состава преступления», несмотря на имеющиеся видеозаписи избиения. По его словам, если постановление об отказе в возбуждении дела не отменят по жалобе следственного комитета, пострадавший подаст собственную.

«В понедельник Гринчий туда сходит сам. Попробует, чтобы ему вручили или в прокуратуре, или в следственном комитете. Чтобы удостовериться в этом уже на 100% и мотивы почитать. По всей видимости, они не видят состава преступления, из-за чего они еще могут отменить. Тем не менее, все видеозаписи имеются: как к человеку подходят, его начинают бить, крутить, тащить куда-то. Это действительно хулиганские действия, и здесь позиция прокуратуры, конечно, удивительная. Мы, естественно, будем обжаловать. Если по жалобе следственного комитета не отменят, то тогда уже мы придем, ознакомимся с материалами дела, со всеми объяснениями, с мотивировкой, и будем писать жалобу свою, добиваться возбуждения дела», — добавил он.

Защитник уточнил, что подавал заявление в прокуратуру из-за оскорблений Гринчия, однако по этому делу также не получил никакого ответа. Черджиев подчеркнул, что пострадавшему не присылают никаких уведомлений, а всю информацию приходится узнавать самостоятельно.

«Мы еще писали заявление в прокуратуру на оскорбления, и там сокращенный срок давности привлечения к ответственности. Скоро уже три месяца истечет, оттуда тоже не получили никакого ответа. Фактически действия этих лиц остались безнаказанными, по крайней мере, другой информации у нас на сегодняшний день нет. Можно [повторно подать], но пока вот это все будет… Мы просто не знаем, его не извещают же. Это по телефону узнаем, еще откуда-то, то есть никаких документов ему не поступает, хотя он проживает по указанному во всех заявлениях и объяснениях адресу, постоянно получает корреспонденцию, а ничего, никаких уведомлений нет. Соответственно, подать-то мы можем, но истечет срок давности привлечения к ответственности за оскорбление. И тут уже при всем желании не сделаешь. Но пока его не пригласили даже, чтобы объяснения получить», — пояснил адвокат.

9 августа в Telegram-каналах был опубликован видеоролик, на котором двое мужчин напали в автобусе на 87-летнего Гринчия, обматерили его, заломили ему руки и вытащили из салона. Мужчины грозились сдать его «на Лубянку» за оскорбления ЧВК «Вагнер». Сам пенсионер утверждал, что не оскорблял бойцов, а «просто вспоминал» о репрессиях против своих родственников. Тогда на нападавших возбудили дело по статье о хулиганстве, позднее их отпустили из изолятора временного содержания.

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