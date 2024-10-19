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Число жертв взрыва газа в жилом доме в Кирсанове выросло

МЧС сообщило о четвертой жертве взрыва газа в Кирсанове Тамбовской области

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Телеграм-канал «МЧС России»

В Тамбовской области на месте взрыва газа в жилом доме в Кирсанове обнаружили тело четвертой жертвы. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

Ведомство уточнило, что погибшего нашли спасатели при разборе завалов.

Взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Кирсанове произошел рано утром 19 октября. После этого в здании начался пожар, который быстро потушили экстренные службы. На место происшествия приехал губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Он провел совещание, где поручил ввести в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации. Также глава региона сообщил, что жильцам дома запрещено заходить в свои квартиры. Людей направили в пункты временного размещения до тех пор, пока специалисты не закончат обследовать здание. По последним данным, в результате взрыва газа пострадали девять человек, восемь из них находятся в больницах.

Ранее разрушенный из-за взрыва газа дом в Тамбовской области засняли на видео.

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