Число жертв взрыва газа в жилом доме в Кирсанове выросло

В Тамбовской области на месте взрыва газа в жилом доме в Кирсанове обнаружили тело четвертой жертвы. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

Ведомство уточнило, что погибшего нашли спасатели при разборе завалов.

Взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Кирсанове произошел рано утром 19 октября. После этого в здании начался пожар, который быстро потушили экстренные службы. На место происшествия приехал губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Он провел совещание, где поручил ввести в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации. Также глава региона сообщил, что жильцам дома запрещено заходить в свои квартиры. Людей направили в пункты временного размещения до тех пор, пока специалисты не закончат обследовать здание. По последним данным, в результате взрыва газа пострадали девять человек, восемь из них находятся в больницах.

Ранее разрушенный из-за взрыва газа дом в Тамбовской области засняли на видео.