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Афганским таксистам пригрозили наказанием за неправильный цвет авто

Афганским таксистам грозят судом, если машина не перекрашена в бело-голубой цвет

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Ali Khara/Reuters

Афганским таксистам запретили выезжать на улицы городов до тех пор, пока их автомобили полностью не будут перекрашены. В противном случае водители столкнутся с серьезными юридическими последствиями и судебными разбирательствами, сообщил новостной портал Tolo news со ссылкой на заявление главы транспортной полиции Кабула Хияля Мохаммада Гавара.

«Моя настоятельная просьба ко всем водителям такси заключается в том, что, отправляя свои автомобили на перекраску, они должны воздерживаться от поездок по городу до тех пор, пока процесс не будет завершен полностью. Если их автомобили перекрашены лишь частично, или с них сняты такие детали, как фары или другие аксессуары, на дороги им выезжать запрещается», - сказал полицейский.

Закон о перекраске такси из желтого в бело-голубой цвет вступил в силу в мае 2023 года. Как сообщил начальник Главного управления транспортной полиции Исламского эмирата генерал-майор МВД Хасибулла Мухтар, это решение было принято для приведения в соответствие с Венской конвенцией о дорожном движении 1973 года, членом которой является Афганистан. Он пояснил, что желтый цвет, используемый для афганских такси, отсутствует в стандартах, поэтому был выбран голубой с добавлением белого.

Таксистам было выделено не более трех месяцев для завершения покраски своих автомобилей, однако, как сообщают местные медиа, процесс затянулся из-за высоких затрат на покраску, которые не по карману большинству водителей. Многие из них вынуждены красить машины частично, выбирая или голубой, или белый цвет. Иногда у них хватает средств только на грунтовку либо на снятие номерных знаков и фар. Чаще всего таксисты продолжают ездить без регистрационных номерных знаков, чтобы избежать штрафов за несоблюдение предписаний.

В августе власти Афганистана запретили женщинам разговаривать на публике, показывать лицо и носить одежду из тонкой ткани.

Ранее в Подмосковье прошла аттестация водителей такси.

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