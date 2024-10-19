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Адвокат объяснила, когда выгоднее отказаться наследовать квартиру

Адвокат Максимова посоветовала отказаться наследовать квартиру с долгами

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Shutterstock

При получении квартиры в наследство нужно убедиться, что ее прежний владелец не оставил долгов, которые перейдут новому владельцу недвижимости. Об этом сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической компании Maximova&partners Ольга Максимова.

Она объяснила, что принятие в наследство недвижимости предполагает и взятие на себя обязанностей прошлого собственника по долгам. При этом нельзя получить в наследство только активы, а от долгов отказаться.

«Если наследник принимает квартиру, ему необходимо быть готовым к выплачиванию долгов наследодателя. Это могут быть как долги по оплате коммунальных платежей, так и другие долги, например, долги по кредитам, долги перед МФО (микрофинансовыми организациями. — «Газета.Ru»), по распискам», — привела пример Максимова.

Она добавила, что если сумма долгов наследодателя равна или превышает рыночную стоимость наследуемого имущества, то от него выгоднее отказаться.

«Отказ может быть совершен либо активными действиями путем подачи заявления об отказе от наследства, либо пассивно, когда наследники никак не проявляются, не совершают никаких действий по ее принятию», — сказала адвокат.

Она также порекомендовала не торопиться с вступлением в наследство, потому что за полгода могут дать о себе знать кредиторы наследодателя. Кроме того, следует проверить наличие судебных процессов с его участием на сайтах судов и возбужденных исполнительных производств по базе судебных приставов, а также попросить нотариуса сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй.

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