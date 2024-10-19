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Появилось видео избиения прихожан УПЦ в Черкассах

Союз православных журналистов показал видео избиения митрополита и прихожан УПЦ

Видео, запечатлевшее избиение захватчиками прихожан Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви (УПЦ) и митрополита Черкасского Феодосия, распространяется в украинских СМИ. Ролик опубликован в Telegram-канале Союза православных журналистов (СПЖ).

На кадрах видно, что захватчики залили глаза иерарха слезоточивым газом, а также несколько раз ударили его по голове.

По данным СПЖ, рейдеры продолжали избивать защитников храма даже после того, как он был захвачен.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что у митрополита диагностировали сотрясение мозга и ожоги различных частей тела.

17 октября Михайловский собор канонической Украинской православной церкви в украинском городе Черкассы был захвачен сторонниками Православной церкви Украины. В епархии сообщили, что около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию собора. Неизвестные выгнали всех пришедших на ночную литургию граждан.

Ранее в МИД РФ захват собора в Черкассах назвали очередным преступлением неонацистов.

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