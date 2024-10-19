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Губернатор Балицкий рассказал о состоянии защитного контура ЗАЭС после атак ВСУ

Губернатор Балицкий: защитный контур ЗАЭС не поврежден в результате атак ВСУ

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Alexander Ermochenko/Reuters

Защитный контур Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не получил повреждений, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) его разрушить. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

«Защитный контур [ЗАЭС] не разрушен практически. Если говорить о всей структуре комплекса защиты, который сегодня есть, она, в принципе, не пострадала в значительной степени», — сообщил он.

Также в интервью Балицкий отметил, что проблема, которая возникнет в случае возможного удара ВСУ по хранилищу отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на ЗАЭС, будет носить локальный характер. По его словам, у властей есть все необходимые средства для ликвидации последствий подобной атаки. Он уточнил, что сейчас речи об инциденте уровня катастрофы на Чернобыльской АЭС не идет.

16 октября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгений Яшин заявил, что украинские военные почти каждый день обстреливают населенный пункт Энергодар, который является городом-спутником атомной электростанции.

Ранее глава МАГАТЭ рассказал о взрывах вблизи Запорожской АЭС.

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