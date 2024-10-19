Школьник устроил стрельбу на детской площадке в Амурской области

В Свободном Амурской области подросток напугал жителей многоэтажки, устроив стрельбу на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел во дворах жилых домов, звуки выстрелов услышали местные жители. Очевидцы заметили, что на детской площадке находится подросток, в руках у мальчика был предмет, похожий на пистолет. Сделав несколько выстрелов, юный стрелок скрылся.

По словам соседей, этого же мальчика видели неделю назад в другом дворе, там он также открыл беспорядочную стрельбу и разбил несколько окон. Обратились ли местные жители в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Петербурге подростков задержали за стрельбу по школьнице. Молодые люди несколько раз выстрелили по девушкам 14 и 16 лет, которые находились на детской площадке. В результате одна из пострадавших получила ранения левого бедра и пальцев ноги. Медики оценили состояние девушки как удовлетворительное, после чего оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

Ранее в Томске мужчину задержали за стрельбу по подросткам на самокатах.