В Красноярске эвакуируют людей из горящей девятиэтажки

В Красноярске загорелась квартира в 9-этажном жилом доме на улице Устиновича. Об этом сообщает Telegram-канал «Красноярск-Пожарный».

«Поступают множественные сообщения с просьбами о помощи», — говорится в сообщении.

В подъезде и в квартирах плотное задымление, люди массово просят помощи, выходят на балконы.

Отмечается, что на месте будут работать семь автоцистерн, две автолестницы, пожарный автомобиль-база газодымозащитной службы.

12 октября сообщалось, что в Красноярске произошел взрыв в жилой многоэтажке. Видео опубликовал SHOT. По данным Telegram-канала, громкий звук местные жители услышали из квартиры на 10-м этаже на Лесопарковой улице. Взрыву предшествовал сильный пожар. В результате произошедшего взрывной волной выбило рамы в квартире, а осколками усеяло весь двор.

До этого в поселке Октябрьский в Краснодарском крае загорелся склад на площади 800 квадратных метров. Территория в границах 500 метров от места пожара была оцеплена.

Ранее женщина приняла густой туман вокруг «Москвы-Сити» за пожар.