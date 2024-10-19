После ЧП с грузовым судном на Сахалине обнаружены тела трех человек

После инцидента с грузовым судном на Сахалине найдены тела троих человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Согласно сообщению ведомства, еще один человек находится в медицинском учреждении, и еще двое не пострадали.

«В настоящий момент проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения двух человек», — заявили в управлении СК РФ.

Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области утром 18 октября. Изначально сообщалось, что экипаж корабля состоял из семи моряков, но позже в МЧС РФ уточнили информацию и заявили, что в момент ЧП на борту находились восемь человек.

В Ространснадзоре отмечали, что предварительной причиной опрокидывания судна стало смещение груза, появление крена и потеря остойчивости судна.

Ранее к поискам членов экипажа «Григория Ловцова» подключили вертолет.