В Саратове мужчину засыпало грунтом во время работы

СК Саратовской области возбудил уголовное дело из-за ЧП во время земляных работ, на рабочего обрушился грунт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 16 октября во время проведения земляных работ во дворе дома по Театральной площади. Рабочего завалило грунтом, когда он копал траншею. Спасти пострадавшего не удалось.

Известно, что 41-летний мужчина не был официально трудоустроен. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Челябинской области спасли рабочего, который упал в двухметровую траншею. Рабочего погрузили на носилки, достали из траншеи и передали бригаде медиков скорой помощи. По предварительной информации, он получил серьезную травму спины.

Ранее в Иркутской области комбайн провалился под землю, водителя не спасли.