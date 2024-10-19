Следствие должно получить результаты 11 экспертиз по делу экс-замглавы Минобороны

Следователям нужны получить результаты 11 экспертиз по уголовному делу о взятке экс-заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, в настоящее время следователи также должны завершить осмотры изъятых при производстве выемок предметов и документов, после чего с учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых.

Согласно судебным материалам, после оценки всех доказательств по делу и при наличии оснований следователи должны будут изменить и дополнить ранее предъявленные по делу обвинения.

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