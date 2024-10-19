Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следствие должно получить результаты 11 экспертиз по делу экс-замглавы Минобороны

ТАСС: по делу экс-замглавы МО Иванова нужно получить результаты 11 экспертиз

close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Следователям нужны получить результаты 11 экспертиз по уголовному делу о взятке экс-заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, в настоящее время следователи также должны завершить осмотры изъятых при производстве выемок предметов и документов, после чего с учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых.

Согласно судебным материалам, после оценки всех доказательств по делу и при наличии оснований следователи должны будут изменить и дополнить ранее предъявленные по делу обвинения.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами