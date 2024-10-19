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Верховный суд отказался рассматривать жалобу Понасенкова об исключении из иноагентов

РИА: Верховный суд не стал рассматривать жалобу Понасенкова из-за иноагентства

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evgenii_ponasenkov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский Верховный суд отказал историку, публицисту и блогеру Евгению Понасенкову (признан в РФ иностранным агентом) в рассмотрении жалобы на отказ исключить его из реестра Минюста. Об этом РИА Новости заявили в инстанции.

«Понасенкову Евгению Николаевичу отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сказала источник агентства.

В начале апреля 2022 года Минюст внес Понасенкова в реестр физлиц-иноагентов, позднее в список СМИ-иноагентов была включена созданная им компания «Первый научный». Понасенкову былп присвоен указанный статус за получение зарубежного финансирования через издательство АСТ, а также за ссылки на признанные иноагентами СМИ, которые он делал в своих социальных сетях, и участие в создании материалов для них. Публицист неоднократно пытался через суд добиться своего исключения из реестра.

Ранее на друга Понасенкова завели новое дело после трагического инцидента в Москве.

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