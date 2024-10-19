Эксперт рассказал, как ИИ внедряют для обучения иностранным языкам

Одна из самых перспективных областей применения ИИ — обучение иностранным языкам. Благодаря своим алгоритмам и возможностям обработки больших объемов данных, ChatGPT делает этот процесс более доступным и эффективным. О перспективах новых технологии в образовании «Газете.Ru» рассказал тестировщик программного обеспечения Артем Русов.

Современные технологии оказывают большое влияние на сферу образования, в том числе и на языковое обучение. Российские исследования показывают, что искусственный интеллект (ИИ) активно внедряется в учебный процесс для развития навыков письменной и устной речи.

«Например, в статье «Технологии искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному» рассматривается использование ИИ для обучения русскому языку. Отмечается, что ИИ может выполнять функции вспомогательного средства в обучении, создавая цифровые учебные материалы и организуя учебный процесс. При этом акцент сделан на важность цифровой компетентности преподавателей, поскольку без нее внедрение ИИ невозможно», — объяснил он.

Чат-боты, основанные на ИИ, уже находят свое применение в обучении английскому языку. Согласно исследованию «Возможности искусственного интеллекта при обучении иностранным языкам», они могут обеспечить индивидуальный подход и геймификацию процесса общения, что способствует повышению мотивации учеников и устранению психологических барьеров при изучении языка.

«Несмотря на активное внедрение ИИ в образовательный процесс, корректность его работы зависит от конкретных задач. Исследования показывают, что нейросети часто не способны учитывать культурные и контекстные особенности, а чат-боты могут ограничиваться стандартными ответами, что снижает эффективность и интерес учеников», — отметил он.

ИИ успешно заменяет множество рутинных задач: например, автоматизация в службах поддержки клиентов, выполнение типичных заданий в программировании и копирайтинге, оценка кандидатов в рекрутинговых агентствах. Тем не менее есть профессии, которые остаются вне зоны полной автоматизации. И преподаватель — одна из них.

«Исследование, опубликованное в журнале «Современные проблемы науки и образования», показывает, что преподаватели начинают приобретать новые роли в условиях цифровизации образования. В частности, они становятся тьюторами, модераторами образовательных траекторий и организаторами проектного обучения.

ИИ может выполнять множество вспомогательных функций в языковом обучении, таких как проверка текстов, организация онлайн-занятий и индивидуальная адаптация процесса обучения. Тем не менее существующие нейросети не способны полностью заменить живого преподавателя», — сказал Русов.

Согласно исследованиям, преподаватели играют важную роль в процессе обучения, создавая мотивационную и поддерживающую среду, что очень важно для студентов на всех этапах обучения. Несмотря на все успехи в развитии ИИ, эмоциональная связь и контекстное понимание остаются за пределами возможностей нейросетей, что делает участие преподавателей в образовательном процессе по-прежнему необходимым.

«ИИ для языкового обучения — это фича, которая предоставляет новые возможности для студентов и преподавателей, но не может заменить полноценное человеческое взаимодействие. Как показывают исследования, ИИ способен облегчить процесс обучения, но глубина понимания, поддержка и мотивация остаются задачами, которые могут выполнять только люди. Преподаватели по-прежнему играют ключевую роль в образовательном процессе, а ИИ служит вспомогательным инструментом для достижения лучших образовательных результатов», — объяснил специалист.

Ранее выяснилось, что мужчины используют нейросети для решения рабочих задач чаще женщин.