В Петербурге суд отправил под стражу няню, размозжившую череп младенцу

Суд избрал меру пресечения няне, которую обвиняют в причинении травмы младенцу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Иностранку арестовали, под стражей она пробудет до 16 декабря текущего года. Известно, что фигурантка процесса признала вину.

По версии следствия, обвиняемая присматривала за ребенком в квартире на улице Ленсовета. В какой-то момент она уронила ребенка во время мытья.

Младенец ударился головой о ванну, в результате он получил тупую травму головы и перелом костей черепа. Младший член семьи попал в больницу, но медики спасти его не смогли.

Изначально предполагалось, что причиной произошедшего стала таблетка. По данным местного издания, у ребенка резались зубы и поднялась температура. Няня, которая является гражданкой Узбекистана, дала ему лекарство. Спустя несколько часов приехали медики.

Помощницу задержали, в отношении женщины возбудили дело.

Ранее во Владивостоке мать-наркоманка оставила младенца в наполненной ванне.