Уборщица повисла на небоскребе, поскользнувшись во время мытья окна

В Бразилии уборщица мыла окна, поскользнулась и повисла на небоскребе на большой высоте, пишет Mirror. У женщины не было страховки, поэтому она могла рассчитывать только на силу своих рук.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в Сан-Паулу. Уборщица мыла окна в квартире в небоскребе, когда сорвалась и повисла на высоте 16-го этажа. У женщины не было никакой страховки, поэтому она начала кричать и звать на помощь.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как женщина висит на кончиках пальцев, в то время как люди на улице внизу пытаются организовать ей помощь. К счастью, на крики бразильянки отреагировали соседи, которые помогли уборщице вернуться в квартиру.

В полиции сообщили, что в курсе произошедшего, но пока не знают, будут ли проводить расследование по факту нарушения правил безопасности.

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