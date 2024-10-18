Калининградец предложил взятку 6,2 млн рублей сотруднику ФСБ и был задержан

Жителя Калининграда обвинили в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 51-летний местный житель хотел избежать привлечения к уголовной ответственности, поэтому предложил правоохранителю взятку в размере $2500. Помимо этого, он передал сотруднику данные кошелька, в котором находилась криптовалюта на сумму шесть миллионов рублей.

«Сотрудник регионального управления ФСБ от получения взятки отказался», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, фигуранту уже предъявили обвинение, сейчас он находится под стражей. В рамках статьи за преступление мужчине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет. О том, какое преступление россиянин хотел скрыть с помощью взятки, не сообщается.

Следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи завершили расследование о взятках в рамках гособоронзаказа.