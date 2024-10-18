В турецком «пятизвездочном» отеле Imperial Sunland resort возник пожар

Пожар возник в отеле в районе Кемер турецкой Антальи, всех отдыхающих эвакуировали из гостиницы. Об этом сообщает турецкий NTV.

«Пожар вспыхнул около 16:30 (совпадает с московским — «Газета.Ru) в отеле в районе Бельдиби Кемера», — говорится в публикации.

По данным источника, по сигналу на место были направлены пожарные расчеты для ликвидации возгорания.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщило, что пожар возник в отеле Imperial Sunland resort, пострадавших среди российских туристов на данный момент нет, людям предлагают альтернативное размещение в другом отеле.

В свою очередь Telegram-канал SHOT писал, люди оказались заблокированы в номерах на пятом этаже и просили о помощи через окна. Пожарные ломали забор, чтобы подъехать к отелю и начать тушить возгорание.

16 октября в Москве из-за разлитой в помещении жидкости загорелся номер гостиницы. Инцидент произошел в гостинице на Ленинском проспекте. По данным SHOT, неизвестный проник в номер гостьи, облил мебель зажигательной смесью, а также стены и дверь комнаты, после чего поджег.

Ранее россиянин поджег траву и попал в реанимацию.