Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В турецком «пятизвездочном» отеле Imperial Sunland resort возник пожар

NTV: пожар возник в «пятизвездочном» отеле турецкой Антальи

close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Пожар возник в отеле в районе Кемер турецкой Антальи, всех отдыхающих эвакуировали из гостиницы. Об этом сообщает турецкий NTV.

«Пожар вспыхнул около 16:30 (совпадает с московским — «Газета.Ru) в отеле в районе Бельдиби Кемера», — говорится в публикации.

По данным источника, по сигналу на место были направлены пожарные расчеты для ликвидации возгорания.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщило, что пожар возник в отеле Imperial Sunland resort, пострадавших среди российских туристов на данный момент нет, людям предлагают альтернативное размещение в другом отеле.

В свою очередь Telegram-канал SHOT писал, люди оказались заблокированы в номерах на пятом этаже и просили о помощи через окна. Пожарные ломали забор, чтобы подъехать к отелю и начать тушить возгорание.

16 октября в Москве из-за разлитой в помещении жидкости загорелся номер гостиницы. Инцидент произошел в гостинице на Ленинском проспекте. По данным SHOT, неизвестный проник в номер гостьи, облил мебель зажигательной смесью, а также стены и дверь комнаты, после чего поджег.

Ранее россиянин поджег траву и попал в реанимацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами