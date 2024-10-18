Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина выпила слишком много воды и оказалась в реанимации

LADBible: австралийка выпила слишком много воды и попала в реанимацию

close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщина из Австралии оказалась в реанимации после того, как выпила слишком много воды, пишет LADBible.

Нина Манро из Австралии оказалась в критическом состоянии после того, как выпила около четырех литров воды, пытаясь «вылечить» симптомы простуды. Сочетание большого количества воды и принимаемых ею медикаментов привело к госпитализации в отделение реанимации на пять дней.

Врачи сообщили женщине, что из-за обильного питья ее уровень натрия в крови упал до 100 миллиэквивалентов на литр, что значительно ниже нормального уровня в 135. Нина же рассказала, что на протяжении шести недель страдала от кашля и простуды, и пыталась следовать советам врачей пить побольше жидкости.

После выписки из больницы Манро изменила свои привычки и теперь пьет только по мере жажды.

«Я медленно тонула и даже не подозревала об этом», — рассказывает женщина.

Ранее в японской больнице 30 лет пили воду из туалета, не зная об этом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами