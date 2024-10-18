Женщина выпила слишком много воды и оказалась в реанимации

Женщина из Австралии оказалась в реанимации после того, как выпила слишком много воды, пишет LADBible.

Нина Манро из Австралии оказалась в критическом состоянии после того, как выпила около четырех литров воды, пытаясь «вылечить» симптомы простуды. Сочетание большого количества воды и принимаемых ею медикаментов привело к госпитализации в отделение реанимации на пять дней.

Врачи сообщили женщине, что из-за обильного питья ее уровень натрия в крови упал до 100 миллиэквивалентов на литр, что значительно ниже нормального уровня в 135. Нина же рассказала, что на протяжении шести недель страдала от кашля и простуды, и пыталась следовать советам врачей пить побольше жидкости.

После выписки из больницы Манро изменила свои привычки и теперь пьет только по мере жажды.

«Я медленно тонула и даже не подозревала об этом», — рассказывает женщина.

Ранее в японской больнице 30 лет пили воду из туалета, не зная об этом.