Издание Ateo признано иноагентом

Министерство юстиции признало иностранным агентом интернет=издание Ateo. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.

В реестр также попали А.А. Барановский, А.А. Волна, С.В. Илюхин, Д.И. Константинов, М.В. Матвейченков.

«Проект Ateo принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, а также недостоверную информацию об избирательной системе РФ. Создателями и владельцами проекта являются лица, проживающие за пределами РФ», — говорится в сообщении Минюста.

4 октября Министерство юстиции России признало украинскую организацию «Фонд 24.02» нежелательной на территории РФ.

В конце сентября Минюст признал иностранными агентами центр «Досье», экс-гендиректора премии «Большая книга» Георгия Урушадзе и писателя Александра Гениса.

Ранее экс-ведущая «России 1» обжаловала статус иноагента.