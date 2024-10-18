Пенсионер из Петербурга передал мошенникам почти 17 млн рублей

Житель Петербурга поверил аферистам и отправил им около 17 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные связались с 80-летним пенсионером и стали убеждать его в том, что петербуржец должен отправить свои средства на «безопасный счет». Планировалось, что средства россиянин отдаст курьеру, которого прислали мошенники, после этого сумма якобы поступит на специальный счет.

В результате посредством курьера аферисты получили от мужчины 8,6 миллиона рублей. После этого мошенники снова убедили пенсионера отправить им сумму – с помощью банкомата россиянин отправил им еще 8,2 миллиона рублей.

Всего аферисты получили от мужчины 16,8 миллиона рублей. О том, были это средства взятые в кредит или собственные накопления, не уточняется.

Россиянин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент злоумышленников ищут.

Ранее петербуржец испугался уголовной ответственности и передал мошенникам 11,9 млн рублей.