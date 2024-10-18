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Полиция опечатала Успенский собор УПЦ в Кременчуге

СПЖ: полиция Украины опечатала собор канонической УПЦ в Кременчуге

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Володимир Бондар/Wikimedia Commons

Успенский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Кременчуге Полтавской области закрыт и опечатан полицией. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на пресс-службу епархии.

«Благодаря многочисленным прихожанам УПЦ удалось защитить собор, однако здание было закрыто и опечатано полицией», — говорится в сообщении.

В пресс-службе епархии рассказали, что во время совершения вечернего богослужения в собор вошли неизвестные молодые люди в балаклавах, которые вели себя агрессивно и создавали провокации.

По данным источника, с собой молодые люди принесли болгарки и ломы для срезания замков на дверях храма, в епархии отметили, что они заменили дверной замок центральной двери собора.

17 октября Архангело-Михайловский собор в украинском городе Черкассы был захвачен сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ).

В Черкасской епархии каноничной УПЦ сообщили, что около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию собора. Неизвестные выгнали всех пришедших на ночную литургию граждан.

Позже депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал видео, на котором захватчики храма УПЦ в Черкассах открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики. Их удалось выгнать, однако они успели избить владыку храма.

Ранее правительство Украины утвердило юридические процедуры дальнейших гонений на УПЦ.

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