На Сахалине ищут пятерых моряков с перевернувшегося грузового судна

Троих человек спасли, пятерых ищут после опрокидывания судна «Григорий Ловцов» у побережья Сахалина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ространснадзор.

«В результате поисково-спасательной операции в 6.34 утра по Москве было спасено 3 человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Поиск 5 человек продолжается», — говорится в сообщении.

Предварительной причиной опрокидывания судна стало смещение груза, появление крена, потеря остойчивости судна.

«Григорий Ловцов» опрокинулся в порту Корсаково в Сахалинской области утром 18 октября. К текущему моменту в медицинские учреждения доставили троих членов экипажа, один из которых попал в реанимацию. Еще двоих человек спасти не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

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