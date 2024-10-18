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Петербургский преподаватель отдал аферистам почти 17 млн рублей

В Петербурге профессор передал мошенникам почти 17 млн рублей

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге жертвой мошенников стал один из ведущих специалистов по маркетингу в России — 80-летний местный житель. Об этом сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».

По информации издания, мужчина обратился в полицию 16 октября, представившись пенсионером. Он рассказал, что за два дня до этого ему на телефон поступил звонок от неизвестного, который назвался сотрудником ФСБ. Во время разговора аферист убедил мужчину защитить свои накопления и передать их третьим лицам для размещения денег на «безопасном счете». Петербуржец отдал прибывшему к подъезду курьеру сначала 8,6 млн рублей, а затем перевел им через банкомат еще 8,2 млн рублей. Общая сумма ущерба составила более 16,8 млн рублей.

В СМИ уточнили, что жертва аферистов — доктор экономических наук, профессор, завкафедрой одного из экономических вузов Северной столицы.

Ранее в Якутии 11-летний школьник спас родителей от мошенников, связавшись с полицией.

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