Мизулина сообщила о признании слов Лебедева и Дудя в ее адрес негативными

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что психолого-лингвистическая экспертиза в ходе судебного процесса признала слова дизайнера Артемия Лебедева и интервьюера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) в ее адрес негативными. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Экспертиза приобщена к материалам дела. Судебное заседание отложено в связи с неявкой представителей со стороны ответчика», — отметил она.

Конфликт возник после интервью Артемия Лебедева Юрию Дудю, опубликованного 1 августа. Мизулина, усмотрев в интервью критику в свой адрес, заявила о намерении взыскать 10 млн руб. в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб, которые планирует направить на помощь семьям участников СВО.

Вскоре Лебедев извинился перед Мизулиной за свои высказывания, подчеркнув, что его критика касалась исключительно ее деятельности. Однако Мизулина отказалась принять извинения. О том, что глава «Лиги безопасного интернета» подала в суд, стало известно 3 сентября.

Ранее треш-стример Дурдиев перечислил Мизулиной деньги за моральный ущерб.