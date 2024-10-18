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В Великобритании тяжелобольной мужчина сыграл свадьбу за два дня до смерти

Daily Mirror: в Британии смертельно больной мужчина женился в больничной палате

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Lara Reynolds/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Великобритании тяжелобольной 51-летний мужчина сыграл свадьбу в больничной палате за два дня до смерти. Об этой истории рассказывает издание Daily Mirror.

Газета сообщает, что 51-летний Майк и 38-летняя Лара познакомились 11 лет назад. Они хотели заключить брак в 2020 году, но помешала эпидемия COVID-19.

В мае этого года у Майка обнаружили пневмосклероз — заболевание, при котором легочная ткань замещается соединительной. С таким диагнозом люди, как правило, живут от двух до пяти лет, однако в августе состояние больного сильно ухудшилось.

После разговора с больничным священником Майк и Лара решили пожениться как можно скорее. На организацию свадьбы у невесты было всего 24 часа. Ей это удалось, и церемония состоялась прямо в больничной палате.

Через двое суток Майк скончался.

17 октября сообщалось, что в США неизвестный пробрался на свадьбу и выстрелил в жениха на глазах у невесты и гостей. Инцидент произошел, когда 37-летний жених Тайрек Бертон вышел из банкетного зала и увидел там незнакомца, который начал обвинять его в неаккуратном вождении. Приехавшие врачи попытались реанимировать Тайрека, но не смогли, так как пуля задела жизненно важные органы.

Ранее сообщалось, что супруги нашли свое утерянное свадебное видео спустя 57 лет благодаря соцсетям.

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