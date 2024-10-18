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Пятиклассник спас родителей от мошенников, связавшись с полицией

В Якутии 11-летний школьник спас родителей от мошенников, связавшись с полицией

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Global Look Press

В Якутии 11-летний мальчик уберег родителей от огромных долгов перед банком, связавшись с полицией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По словам правоохранителей, 16 октября дежурный отдела Хангаласского района принял звонок от ребенка, который был обеспокоен поведением родителей. Мальчик поделился, что отец и мать чем-то встревожены, периодически спорят, а также переводят кому-то большие суммы.

Выехавший по вызову участковый выяснил, что с 44-летним мужчиной связались неизвестные. Сначала они сообщили об окончании срока договора по абонентскому номеру оператора сотовой связи, затем — о взломе кабинета на «Госуслугах» и попытке взять на его имя кредит. Чтобы решить «проблему» аферисты посоветовали собеседнику действовать на опережение — самому взять кредит и положить деньги на «безопасный счет».

Ребенок, услышав разговор родителей, попытался остановить их, но те не послушали его и успели перевести мошенникам 175 тыс. рублей своих сбережений. Они продолжили бы и дальше перечислять деньги мошенникам, если бы ребенок не позвонил в полицию. Мальчик испугался, что родители уже берут кредит на крупную сумму и обратился за помощью.

В беседе с участковым он рассказал, что много раз слышал о подобных схемах обмана и попытался донести информацию до матери и отца.

Ранее в Новороссийске женщина отдала мошенникам-инвесторам 12 млн рублей.

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