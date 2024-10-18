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Россиянин сел за руль пьяным, сбил человека и ушел на СВО, не дожидаясь суда

Житель Тобольска не стал дожидаться суда за наезд на пешехода и ушел на СВО

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Александр Кряжев/РИА Новости

Пьяный водитель сбил человека на пешеходном переходе в Тобольске, но не стал дожидаться суда и ушел на СВО. Об этом пострадавший рассказал Ura.ru.

ДТП, из-за которого Мурат К. получил множественные переломы и полгода не мог работать, произошло ночью 4 мая на улице Ремезова. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил Виктор Федотов. Экспертиза показала, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Мурат говорит, что ему пришлось заново учиться ходить, однако виновник наезда так и не выплатил ему никакой компенсации, а едва узнав дату суда по своему делу, заключил контракт и отправился на СВО. Федотову грозит до семи лет свободы, но суд приостановил разбирательство из-за его отсутствия.

«Я хочу, чтобы человек ответил по закону. Чтобы возместил мне ущерб: траты на лечение, потерянный заработок — я лежал полгода, не работал, просрочил выплаты по кредитам и накопились долги. Сам я сирота, мне некому помочь», — заключил потерпевший.

Ранее устроивший пьяное ДТП россиянин сбежал на СВО, но испугался и стал дезертиром.

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