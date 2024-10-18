В Подмосковье квадроберша могла напасть на пятиклассницу, полиция начала проверку

В Подмосковье девочка-квадробер якобы напала ученицу пятого класса в туалете школы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичные Мытищи».

По словам матери пострадавшей, инцидент произошел 17 октября в школе №19 в Мытищах. Все случилось на перемене, когда пятиклассница отправилась в уборную. Там на нее набросилась школьница, предположительно, увлекающаяся квадробикой.

«Девочка в маске кошки подбежала к ней, повалила на колени и воткнула ей в пальцы лезвие, из которого она сделала себе «коготь». <...> Судя по словам моей дочери, в туалете эта девочка занималась квадробикой, а точнее имитировала движения животных. Она хотела почувствовать себя настоящей кошкой и воткнула моей дочери лезвие в руку. На камерах почти ничего не видно», — посетовала родительница.

В полиции Московской области сообщили, что уже проводит проверку по факту публикации. При этом известно, что пострадавшая не оставляла заявление в связи с произошедшим.

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