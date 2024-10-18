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Москвич запутался в штанах и вызвал полицию

Baza: житель Москвы запутался в штанах и вызвал спасателей

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Global Look Press

В Москве местный житель обратился за помощью к специалистам экстренных служб, когда у него возникли проблемы с переодеванием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, мужчина, проживающий в доме на Кусковской улице, позвонил по номеру «112» и сказал, что «засунул ноги в руки и не может вытащить». Он попросил приехать к нему спасателей, так как «не мог шевелиться и ходить». На вызов приехали полицейские и помогли заявителю выбраться из штанов. Через полчаса после этого потерпевший обратился на горячую линию с аналогичной просьбой. Другая информация об инциденте отсутствует.

До этого в Уфе 60-летний мужчина застрял рукой в диване. Пленника домашней мебели освобождали спасатели, которых вызвали соседи, услышавшие крики о помощи из квартиры одинокого пенсионера.

Ранее в Башкирии врачи скорой вызывали на подмогу спасателей, чтобы эвакуировать из квартиры пациента, весившего 200 кг.

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