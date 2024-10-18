Москвич стал фигурантом дела о госизмене

25-летний москвич Илья К., который провел в спецприемнике четыре месяца, стал фигурантом дела о государственной измене. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Выпускника МИИТ впервые задержали 21 февраля этого года по статье о хулиганстве (20.1 КоАП). Суд арестовал молодого человека на 15 суток ареста. 2 апреля полиция задержала Илью за драку, суд снова дал ему 15 суток.

20 мая москвич решил покинуть Россию. Он прошел паспортный контроль в аэропорту Внуково, после чего его остановила полиция. На следующий день Илью вновь арестовали на 15 суток. «Осторожно, новости» утверждает, что с этого времени на свободу Илья выходил на одну-две минуты: каждый раз, когда срок ареста заканчивался, его повторно задерживали, оформляли мелкое хулиганство и давали 15 суток ареста. Всего с начала июня было 7 таких задержаний, в изоляторе «Сахарово» (ИВС № 3) Илья провел все лето.

4 сентября молодого человека в очередной раз арестовали на 15 суток за «скандал в ветеринарной клинике на северо-востоке Москвы».

В начале октября Илью арестовал Мещанский суд Москвы. Изначально в суде не упомянули, по какому делу проходит юноша. Только на днях стало известно, что его обвиняют в госизмене, по какой причине — не сообщается.

Ранее жителя Керчи приговорили к 13 годам за госизмену.