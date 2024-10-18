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Россиянина оштрафовали за оправдание теракта в «Крокусе»

Жителя Ивановской области осудили за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Суд признал виновным жителя Ивановской области в оправдании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ГТРК «Ивтелерадио» со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным ФСБ, причиной для обвинения россиянина стал его пост в социальных сетях.

«Подсудимый признан виновным в совершении вышеуказанного преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей с запретом администрирования социальных сетей сроком на 2 года», — говорится в сообщении.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

18 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следователям удалось получить всю необходимую информацию из телефонов участников уголовного дела о теракте в концертном зале. По его словам, сотрудникам ведомства пришлось изучить несколько сотен различных носителей.

Ранее суд отклонил требование удалить сообщения о «запертых детях» в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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