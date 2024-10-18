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Россиянам объяснили, почему в стране хотят ввести запрет на три вида ПЭТ-упаковки

Специалист Исмаилов: запрет на ПЭТ-упаковку поможет бороться с замусоренностью

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Владимир Пирогов/РИА «Новости»

В России приняли решение запретить производство и использование трех видов ПЭТ-упаковки, потому что они не подлежат переработке и способствуют замусоренности территории страны. Об этом kp.ru рассказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

«Это последовательная политика, как я ее называю, эко диктатуры, усиления природоохранной деятельности, а еще это сигнал экономике, что необходимо пускать переработанные материалы в хозяйственный оборот. За последние пять лет мы очень активно продвинулись в реформе «чистоты», — сказал эксперт.

По его словам, пока из оборота изымут только малую часть такой упаковки. Исмаилов уточнил, что запрет затронет только нескольких видов действительно сложной по цвету продукции.

18 октября сообщалось, что Правительство России включило в перечень продукции, которую запрещено производить и использовать, три вида ПЭТ-упаковки. Под запрет, который начнет действовать с 1 сентября 2025 года, попадут многослойные бутылки, упаковка с этикетками из поливинилхлорида (кроме термоусадочной этикетки), а также бутылки для пищевой промышленности всех цветов, за исключением зеленого, коричневого, голубого, белого и бесцветного.

Ранее россиянам объяснили важность запрета на три вида ПЭТ-упаковки.

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