При взрыве на оборонном предприятии в Сербии пострадали люди

При взрыве на оборонном предприятии «Слобода» на западе Сербии пострадали четыре человека, один получил серьезные травмы. Об этом сообщает агентство Tanjug.

«При взрыве на оборонном предприятии «Слобода» в городе Чачак пострадали четыре человека, из которых один получил серьезные ранения», — говорится в сообщении.

По данным агенства, мужчина 36 лет доставлен в больницу города Чачак с ожогами лица, шеи и травмой руки, после обследования его поместили в отделение интенсивной терапии. По информации с места происшествия, взрыв произошел в артиллерийском цехе, где на производственной линии взорвался снаряд.

Агентство отмечает, что «Слобода» является одним из крупнейших оборонных предприятий Сербии с широкой линейкой военной продукции.

До этого администрация завода «Крушик» в сербском Вальево сообщила, что при взрыве 3 августа из 20 находившихся в здании сотрудников пострадали только трое. Сообщалось также, что взрыв произошел во время работ с капсюлем — устройством для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии.

Ранее на оружейном заводе в Болгарии произошел взрыв.