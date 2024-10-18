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В Иркутской области баржа застряла во льдах

Баржа вмерзла в лед в акватории реки Нижняя Тунгуска в Иркутской области

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Depositphotos

Баржа застряла во льдах в акватории реки Нижняя Тунгуска в Иркутской области. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел днем 17 октября в 50 км от поселка Непа. Судно следовало из села Подволошино в село Ербогачен, но по пути вмерзло в лед.

«На судне находились четыре члена экипажа», — говорится в заявлении.

Из него следует, что на следующий день в 14:35 по местному времени (9:35 мск) прибывшие на место спасатели успешно эвакуировали находившихся на борту людей. Их доставили в город Киренск.

Транспортная прокуратура, в свою очередь, начала проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности судоходства.

Утром 18 октября в порту Корсаково, расположенном в Сахалинской области, перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». По предварительной информации, корабль опрокинулся, так как был перегружен.

В момент ЧП на борту находились семь человек. К текущему моменту удалось спасти троих из них, при этом одного члена экипажа отправили в реанимацию.

На этом фоне следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ. Сейчас на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее в Санкт-Петербурге катер врезался в крейсер «Аврора».

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