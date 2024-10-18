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В российском регионе ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур

«Ъ»: в части Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Режим ЧС ввели в нескольких районах Забайкалья с 18 октября из-за выпадения большого количества мокрого снега, из-за которого погибли сельхозкультуры. Об этом сообщает «Ъ», ссылаясь на пресс-службу краевого правительства.

Отмечается, что объем площадей пострадавших насаждений уточняется и «будет известен позже».

«Зоны, где действует режим чрезвычайной ситуации, определены в границах: во всем Приаргунском муниципальном округе; сел Бура и Чупрово Калганского муниципального округа, селах Васильевский Хутор, Манкечур, Мулино Александрово-Заводского муниципального округа, а также в городе Краснокаменск и Краснокаменском районе», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что до 1 ноября муниципальные власти обязаны подготовить документы с оценкой ущерба в адрес минсельхоза Забайкалья для расчета компенсаций.

В конце августа Минсельхоз пообещал фермерам и сельскохозяйственным предприятиям из подвергающихся активным атакам ВСУ приграничных Курской, Брянской и Белгородской областей возможность реструктурировать кредиты.

Ранее сообщалось, что Единая федеральная карта-схема земель АПК будет сформирована к концу 2025 года.

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