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В Балашихе обнаружен похищенный у Минобороны комплекс объектов недвижимости

В Балашихе обнаружили похищенный у МО комплекс из 15 объектов недвижимости

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следователи обнаружили в Балашихе похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости стоимостью более 244 млн рублей. Об этом РИА Новости сообщили в СК РФ.

В хищении подозреваются бывший начальник управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин и Евгений Потапов. Они арестованы по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год подозреваемые похитили имущественный комплекс ведомства, состоящий из 15 объектов недвижимости. Это было сделано в рамках реализации процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона», которое на тот момент находилось в управлении Минобороны. Для реализации цели Грачев, Асташкин и Потапов организовали подложные торги.

До этого по аналогичной статье военные следственные органы возбудили уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств при исполнении гособоронзаказа в отношении сотрудников «Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца» («АО РТИ»).

Ранее была названа сумма ущерба по делу о космических контрактах Минобороны.

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