Два человека погибли при опрокидывании грузового судна на Сахалине

В результате опрокидывания грузового судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине погибли двое членов экипажа. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«На борту судна находились 7 членов экипажа. В результате происшествия 2 человека погибли, 1 госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в порту Корсаково в Сахалинской области утром 18 октября. Одного члена экипажа нашли сразу после происшествия и доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным, судно было перегружено, из-за чего накренилось и перевернулось.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку.

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