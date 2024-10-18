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Жителя Иркутской области осудили за подготовку теракта в торговом центре

Суд приговорил жителя Иркутской области к 11 годам колонии за подготовку теракта

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Depositphotos

Суд приговорил жителя Иркутской области к 11 годам лишения свободы по делу о приготовлении к террористическому акту. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы 2-го Восточного окружного военного суда.

В заявлении уточняется, что фигурантом дела стал гражданин РФ Кирилл Березовский.

Мужчина причислил себя к последователям международного движения «Колумбайн» (организация запрещена в России), после чего начал пропагандировать среди знакомых соответствующие взгляды и идеологию. По данным следствия, таким образом житель Иркутской области пытался вызвать у людей из своего окружения желание подражать членам данной организации. Более того, он склонял близких к совершению террористических актов в общественных местах в городе Железногорск-Илимский.

«Избрав объектом нападения торговый центр <...>, Березовский изучил план здания, схемы расположения пожарных и запасных выходов, расположение помещений с наибольшим количеством посетителей», — говорится в публикации.

В пресс-службе суда добавили, что также фигурант убедил одного из своих знакомых принять участие в вооруженном нападении на магазин. При этом последний пообещал Березовскому найти огнестрельное оружие, чтобы реализовать план.

Однако сотрудники правоохранительных органов вовремя выявили противоправную деятельность жителя Иркутской области и тем самым предотвратили атаку на торговый центр. Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело.

«Суд <...> назначил Березовскому наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в колонии строгого режима», — отмечается в сообщении.

Из текста следует, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Приморском крае осудили 12 диверсантов, готовивших теракт.

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