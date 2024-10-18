Пьяные воры украли из обувного магазина 100 ботинок, но только на правую ногу

В штате Огайо неизвестные обворовали магазин, похитив более 100 ботинок на правую ногу, пишет New York Post.

Магазин Sole Bros пострадал от разграбления 8 октября, спустя примерно полгода после его открытия в центре Цинциннати. Владелец торговой точки Хантер Эмиг подсчитал, что инцидент обошелся ему в $45 тыс.

Двое воров унесли несколько полных пар, много одежды, другие вещи, а также почти всю обувь, что висела на стене для демонстрации товара, — всего 100 ботинок на правую ногу. Во время совершения преступления они распивали алкоголь, пока на улице их ждала подельница.

Эмиг получил уведомление от системы безопасности и выехал на место. Он говорит, что разминулся со злоумышленниками примерно на 17–19 минут и был шокирован увиденным. Удар, нанесенный бизнесу, настолько выбил владельца из колеи, что он собирался закрыть магазин навсегда. Мужчина объяснил, что около полутора лет назад автомобиль въехал в витрину его прошлой торговой точки, и ему пришлось искать новое место для аренды.

«Этот бизнес стал для меня настоящим испытанием на прочность», — признался он.

Позже Эмиг сообщил в соцсетях, что его магазин останется открытым благодаря любви и поддержке, которую он получил от жителей города.

Ранее участника ограбления задержали благодаря посту в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где он хвастался добычей.