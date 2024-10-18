Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяные воры украли из обувного магазина 100 ботинок, но только на правую ногу

В США воры обокрали обувной магазин, похитив 100 демонстрационных образцов

close
solebroscincy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В штате Огайо неизвестные обворовали магазин, похитив более 100 ботинок на правую ногу, пишет New York Post.

Магазин Sole Bros пострадал от разграбления 8 октября, спустя примерно полгода после его открытия в центре Цинциннати. Владелец торговой точки Хантер Эмиг подсчитал, что инцидент обошелся ему в $45 тыс.

Двое воров унесли несколько полных пар, много одежды, другие вещи, а также почти всю обувь, что висела на стене для демонстрации товара, — всего 100 ботинок на правую ногу. Во время совершения преступления они распивали алкоголь, пока на улице их ждала подельница.

Эмиг получил уведомление от системы безопасности и выехал на место. Он говорит, что разминулся со злоумышленниками примерно на 17–19 минут и был шокирован увиденным. Удар, нанесенный бизнесу, настолько выбил владельца из колеи, что он собирался закрыть магазин навсегда. Мужчина объяснил, что около полутора лет назад автомобиль въехал в витрину его прошлой торговой точки, и ему пришлось искать новое место для аренды.

«Этот бизнес стал для меня настоящим испытанием на прочность», — признался он.

Позже Эмиг сообщил в соцсетях, что его магазин останется открытым благодаря любви и поддержке, которую он получил от жителей города.

Ранее участника ограбления задержали благодаря посту в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где он хвастался добычей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами