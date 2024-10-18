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Врач объяснила, как сохранить кости здоровыми

Врач Коншу: сбалансированное питание поможет сохранить здоровье костей

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Сбалансированное питание, богатое кальцием и витамином D, а также регулярные физические нагрузки помогут сохранить здоровье костей. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Надежда Коншу. Кроме того, по ее словам, следует отказаться от вредных привычек.

«Если остеопороз (заболевание, приводящее к хрупкости костей. — «Газета.Ru») уже диагностирован, то необходимо немедленно начинать его лечение. В настоящее время существует множество эффективных препаратов с различным механизмом действия для лечения остеопороза», — отметила Коншу.

Она подчеркнула, что наиболее эффективный препарат может подобрать только врач. Важно следовать его рекомендациям и быть внимательным к здоровью.

Недавно ученые обнаружили молекулу, мешающую работать клеткам, отвечающим за рост кости. Блокирование этой молекулы может лечь в основу лекарств против остеопороза. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology.

Ранее врач рассказал, какой продукт поможет снизить риск переломов в пожилом возрасте.

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