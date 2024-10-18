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У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в районе японской префектуры Иватэ

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Issei Kato/Reuters

Землетрясение произошло у побережья японской префектуры Иватэ. Об этом сообщается на сайте Главного метеорологического агентства Японии.

Подземные толчки зафиксировали в акватории Тихого океана в 13:38 по местному времени (7:38 мск). Их магнитуда составила 5,2.

Как выяснили сейсмологи, очаг природного катаклизма залегал на глубине 40 км.

Жители сразу двух префектур страны — Иватэ и Аомори — могли ощутить колебания земной поверхности силой до трех баллов. Однако власти не объявляли угрозу цунами. Также не поступало никакой информации о пострадавших и сбоях в работе атомных электростанций, расположенных в районе землетрясения.

10 октября в окрестностях города Выборга, который находится на территории Ленинградской области, произошло редкое для этого региона землетрясение. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки имели магнитуду 1,5.

За день до этого в акватории озера Байкал в Республике Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9. Природный катаклизм произошел в части озера, расположенной в Северо-Байкальском районе.

Ранее жители Курильских островов ощутили землетрясение, произошедшее в Японии.

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