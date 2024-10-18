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Пассажирский автобус перевернулся в Турции

Автобус перевернулся в турецком Аксарае, пострадали более 20 человек

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Shutterstock/Resul Muslu

Пассажирский автобус перевернулся в турецкой провинции Аксарай, пострадали более 20 человек. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

Отмечается, что ДТП произошло около 7:00 (время совпадает с мск) у деревни Аджыпынар. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На место было направлено большое количество полицейских, медицинских и пожарных бригад.

Автобус вез пассажиров из провинции Балыкесир на западе Турции в провинцию Невшехир, известную достопримечательностями Каппадокии.

Начато расследование произошедшего.

9 октября сообщалось, что трое граждан России пострадали в результате ДТП с автобусом в курортном районе Фетхие в провинции Мугла. Автобус перевозил 14 российских туристов в аэропорт Даламан. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи с легкими ранениями.

Ранее россиянин прилег отдохнуть на сапборде и едва не оказался в Турции.

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