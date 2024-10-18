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Сотрудника ЗАЭС обвинили в покушении на правоохранителя

Генпрокуратура России: инженера ЗАЭС обвиняют в покушении на правоохранителя

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Работник атомной электростанции (АЭС) в Запорожской области Сергей Потынга предстанет перед судом в рамках дела о покушении на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года мужчина вступил в террористическое сообщество, созданное представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины. В то время фигурант работал инженером цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС.

«С использованием фотосъемки Потынг осуществил сбор информации об автомобилях, имеющих доступ на территорию ЗАЭС, маршрутах их движения и местах стоянки транспортных средств. Эти сведения он передал через мессенджер украинскому куратору», — говорится в заявлении.

В результате в мае 2023 года сотруднику электростанции поручили организовать покушение на одного из стражей порядка в городе Энергодаре. С этой целью мужчина прикрепил к днищу автомобиля, принадлежавшего правоохранителю, взрывное устройство. Последнее он получил через тайник, уточнили в прокуратуре.

«Однако взрывное устройство было обнаружено и обезврежено», — подчеркивается в публикации.

После этого Потынга задержали, возбудив против него уголовное дело сразу по нескольким статьям. Мужчину обвинили в участии в деятельности террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и покушении на совершение террористического акта.

В настоящее время расследование в отношении работника АЭС в Запорожской области продолжается. При этом прокуратура направила материалы дела на рассмотрение в Южный окружной военный суд.

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